Occupazione ancora in crescita in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Crescono gli occupati in. A febbraio, sono saliti a quota 24 milioni e 332mila, secondo i dati Istat. Larispetto al mese precedente coinvolge gli autonomi, che salgono a 5 milioni e 170 mila, e i dipendenti a termine (2 milioni e 710 mila), mentre sono sostanzialmente stabili i dipendenti permanenti, a 16 milioni e 451 mila. L’aumento dell’riguarda le donne, i dipendenti a termine, gli autonomi e tutte le classi d’età ad eccezione dei 25-34enni. La disscende al 5,9%, quello giovanile al 16,9%. Il tasso di inattività sale al 32,9%, mentre quello di, in un anno, sale di 1,1 punti percentuali. Rispetto a febbraio 2024, diminuisce sia il numero di persone in cerca di lavoro sia quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni.