Spettacolo.periodicodaily.com - OBI Presenta il Nuovo Singolo “LA PIOGGIA UCCIDE”: Un Inno alla Resilienza

OBIil suo, “LA”, definito un irresistibile uptempo, prodotto da Raffaele “Rabbo” Scogna. Viene voglia di ascoltare in cuffia sotto un temporale estivo, e che sembra voler esorcizzare il malumore e la malinconia che spesso accompagnano le giornate uggiose.Un Uptempo Coinvolgente per “La” di OBIDopo aver conquistato importanti riconoscimenti, tra cui il Premio Amnesty – Voci per la Libertà 2023 nelle categorie emergenti e premio della critica, e la vittoria al Riccione On Stage 2024, il giovane artista OBI lancia il suointitolato “LA”.Ilbrano di OBI è caratterizzato da un ritmo uptempo irresistibile, prodotto da Raffaele “Rabbo” Scogna. “LA” è una canzone perfetta da ascoltare con le cuffie durante un temporale estivo, un pezzo che sembra voler esorcizzare la malinconia che spesso accompagna le giornate grigie.