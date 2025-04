Tvplay.it - Oaktree spara i botti, triplo colpo in casa Inter: pronti oltre 60 milioni

Leggi su Tvplay.it

Dopo aver incassato molto tra campionato e Champions Leagueè pronto a investire e fare acquisti per far sognare l’.Inla squadra di Simone Inzaghi è al lavoro in vista del derby di Coppa Italia che si terrà domani sera e che vede opposte due squadre che vivono un momento differente. I nerazzurri sono primi in classifica e sono in piena lotta in tutte le competizioni, il Milan è invece nono e si aggrappa a questa coppa per evitare la fine in anticipo di una stagione praticamente fallimentare.in60(Lapresse) TvPlayIl club nerazzurro pensa al presente e ai prossimi impegni mentrepensa al futuro e lavora in vista della prossima stagione. La società ha obiettivi ben chiari, vuole rinforzare la rosa e soprattutto ringiovanirla: il club nerazzurro è tra le più vecchie rose in Italia e in Europa e in estate verranno fatti corposi investimenti per rinforzare tutti i reparti.