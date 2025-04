Bergamonews.it - Nuvole in arrivo sulla Bergamasca, ma niente pioggia

Leggi su Bergamonews.it

Simone Budelli del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni.Analisi SinotticaTra oggi e domani la nostra regione viene interessata da un flusso di correnti orientali un po’ più fredde ma con tempo che rimane abbastanza stabile. A seguire, nella seconda parte della settimana, tendenza a rimonta dell’alta pressione con temperature in nuovo aumento. Ecco come sarà il meteo a Bergamo e provincia nei prossimi giorni.Martedì 1 aprile 2025Tempo previsto: in mattinata bel tempo ovunque. Tra pomeriggio e sera nuvolosità in aumento su tutti i settori, ma con precipitazioni generalmente assenti.Temperature: minime in calo (4/7°C), massime in calo (16/18°C).Venti: in pianura venti moderati da est, in quota venti deboli orientali.