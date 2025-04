Ilrestodelcarlino.it - Nutrie, è allarme in Emilia Romagna. Gianella (Fdl): “Calibro 22 per l’abbattimento”

Bologna, 1 aprile 2025 – Facilitare agli agricoltori le attività di contenimento delle. A chiederlo, in un'interrogazione in Consiglio regionale dell', è Fausto(FdI) che ricorda come "la proliferazione incontrollata dellesta causando gravi danni all'agricoltura, alle infrastrutture idrauliche e alla sicurezza del territorio, in particolare nelle aree rurali e lungo gli argini dei fiumi: gli agricoltori denunciano da tempo l'eccessiva burocrazia e le limitazioni imposte alle operazioni di contenimento di questa specie invasiva, rendendo inefficaci le attuali misure di abbattimento". Da qui l'atto ispettivo per chiedere alla giunta "se intenda modificare la normativa regionale vigente al fine di consentire l'utilizzo del22 per l'abbattimento delle, limitatamente a coloro che sono in possesso di tutte le qualifiche e le autorizzazioni necessarie e se ritenga opportuno eliminare l'obbligo di comunicazione preventiva per gli agricoltori che effettuino l'abbattimento dellesui propri terreni, prevedendo eventualmente solo una comunicazione successiva all'intervento".