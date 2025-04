Lanazione.it - Nuovo supermercato a Campi Bisenzio, tutto pronto per l’inaugurazione

(Firenze), 1 aprile 2025 –per il taglio del nastro per il punto vendita Palagetta diche inaugura domani 2 aprile, con apertura al pubblico alle 8. Il punto vendita è in via del Campo e sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21, la domenica dalle 8 alle 13.30. IlCoop.fi ha una ricaduta importante in termini di occupazione: l’apertura del punto vendita ha generato 45 nuove assunzioni sul territorio. In totale il Coop.fi Palagetta conta 105 addetti di cui 60 provengono da trasferimenti da altri Coop.fi., compreso il punto vendita di Via B. Buozzi, temporaneamente chiuso in vista della ristrutturazione e riqualificazione, così da garantire un presidio di servizio per i residenti del centro urbano. Filiera corta, risparmio energetico e servizi inclusivi e anche “extra” come il corner ottica dove acquistare lenti e occhiali con la consulenza del personale dedicato.