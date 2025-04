Riminitoday.it - Nuovo polo per l'atletica, arriva l'ok al documento di fattibilità. Avviato l'iter per un progetto da 13 milioni

Leggi su Riminitoday.it

Circa 13di euro, provenienti da fondi comunali, per ilsportivo per l’. La giunta ha dato il via libera aldidelle alternative progettuali per l'impianto in via Melucci, che sarà dedicato all’leggera. Un atto che sancisce l’inizio.