Ilcampoonline.it - Nuovo percorso “Salute donna” alla Casa di Cura Fogliani di Modena

Si amplia l’offerta assistenziale dell’Ospedale Privato Accreditatodidicon l’attivazione del”, dedicatodiagnosi precoce del tumore al seno. L’iter diagnostico prevede visite senologiche, in abbinamento a mammografie ed ecografie.La storicadi, che compie 85 anni, continua a investire in professionisti esperti, integrazione multidisciplinare e tecnologie all’avanguardia. È stato recentemente costituito un team di specialisti in radiologia, composto ddottoressa Sonia Ferraresi, dal professor Giuliano Barbolini e dal dottor Gabriele Levrini, esperti in diagnostica senologica.Nei prossimi giorni sarà instto un mammografo di ultima generazione con tecnologia di tomosintesi, un’evoluzione della mammografia tradizionale che offre maggiore actezza diagnostica.