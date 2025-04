Dayitalianews.com - Nuovo infortunio sul posto di lavoro: operaio travolto da un muletto in manovra. Colpito alle gambe è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. E’ successo alla Stellantis di Piedimonte San Germano

Dramma sfiorato nello stabilimentoferito in circostanze ancora da chiarireAncora un episodio disul luogo dinel cuore industriale della Ciociaria. La sera del 30 marzo, intorno22:30, undi 40 anni, residente a Monte San Giovanni Campano, è rimasto coinvolto in un incidente all’interno dello stabilimentodiSan, in provincia di Frosinone.da uninSecondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbeda unin movimento, mentre si trovava nell’area operativa dell’impianto. L’impatto lo ha fatto cadere a terra causando traumi agli arti inferiori, ma fortunatamente è rimasto cosciente e vigile durante tutto l’intervento dei soccorritori.Soccorso tempestivo e indagini in corsortati immediatamente i soccorritori del 118, che hanno raggiunto lo stabilimento e prele prime cure sul, prima di trasferire l’all’di Cassino per accertamenti.