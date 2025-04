Ilgiorno.it - Nuovo galeone all’ex Parco Solari, torna la storica struttura ludica: “Vittoria dei bambini del quartiere”

Milano – La porticina dell’area giochi è ancora chiusa ma da fuori già si vede che “Il“ delDon Giussani (ex) èto. E i bimbi delgià sognano di poterci disalire e giocare. Manca poco alla festa d’inaugurazione che sarà nelle prossime settimane, non appena verrà completata la posa della pavimentazione anti trauma. Unaper tutti i cittadini che per mesi hanno chiesto che il gioco venisse rimpiazzato, dopo che laera stata rimossa dal Comune la scorsa primavera perché arrivata a fine vita e non più riparabile. Lo scorso 12 ottobre, giorno di apertura di tutte le stazioni M4, a decine avevano riempito lo spazio rimasto vuoto con una marea di barchette di carta: un flash mob lanciato sulla social street “Abitanti intorno al“ “con intento non polemico, vogliamo solo puntare i riflettori e capire se è possibile riavere il gioco tanto amato dai piccoli”.