Lanazione.it - Nuovo direttore dell’Aoup: "Si pensi al bene comune"

Leggi su Lanazione.it

di Mario Ferrari PISA "Per legge, ilgeneraleviene nominato dalla politica, e per prassi si valuta solo l’appartenenza politica, le amicizie, il clientelismo, mai le competenze, le progettualità, i risultati raggiunti. Questo paradigma deve cambiare per tornare a pensare al". Una lettera di fuoco è quella scritta da una ventina di medici ospedalieri e universitari di Aoup che ricoprono ruoli apicali e non, in vista dell’elezione della nuova direzione generale (dg) dell’ospedale Cisanello. La nota, indirizzata alla politica e alla cittadinanza, intende dare unpunto di vista su come viene eletto ilgenerale e come è possibile migliorare le condizioni della sanità toscana. "Nell’anno elettorale - si legge -, la nomina di ungenerale assume un peso importante.