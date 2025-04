Ilfattoquotidiano.it - Nuovo Def, passa la risoluzione di maggioranza in Commissione Bilancio alla Camera: Azione si astiene

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nuova puntata del flirt in corso trae la. Inla rappresentante del partito di Carlo Calenda, Elena Bonetti, si è astenuta sullasul contenuto del prossimo Def, il primo con le nuove regole del Patto di stabilità Ue, che il governo deve presentare in Parlamento entro il 10 aprile. L’atto, approvato con i voti del centrodestra, prevede che nel documento siano indicate le “previsioni tendenziali a legislvigente, riferite all’orizzonte 2025-2027, del quadro macroeconomico”, mentre le opposizioni chiedevano le stime programmatiche – e non solo tendenziali – riferite a un orizzonte triennale, compreso quindi il 2028. “Non potevo votare a favore perché ritenevo che presentasse ancora delle criticità che potevano essere migliorate e risolte.