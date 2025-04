Nuovo bando per la concessione del terminal Ltm a Livorno, ci sarà la clausola sociale

Leggi su Corrieretoscano.it

– Confronto alla prefettura di, richiesto dai sindacati Cgil, Cisl e Uil e con la partecipazione dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, rappresentata dal presidente Luciano Guerrieri, e dei rappresentanti della azienda Ltm, nella persona del dottor Matteo Savelli.L’incontro si è tenuto in un clima sereno e di grande collaborazione. In particolare, le rappresentanze sindacali hanno apprezzato sia l’impegno delle istituzioni, prefettura e Autorità di sistema portuale, a monitorare e governare questa fase di riconversione economica e commerciale del porto, sia la particolare disponibilità e sensibilità dell’impresa verso i temi occupazionali.Il prefetto diGiancarlo Dionisi ha chiesto all’Autorità di sistema che nel futuro dell’area in questione, nella prossima gara per la sua, sia prevista una esplicitaa tutela dei lavoratori.