Nuovo allenatore Milan il nome è già pronto | l’indiscrezione

, non c’è ancora l’ufficialità ma la notizia è nell’aria: i rossoneri ripartiranno da Fabio Paratici.Il direttore sportivo sta attualmente scontando una squalifica, ma la sua prima missione sarà portare aello un, per il ds ex Juventus e Tottenham ilè già chiaro: il profilo più adatto è quello di Roberto de Zerbi.Qualcosa si sta muovendo: sono arrivate le conferme di una chiamata tra Paratici ed Edoardo Crnjar, amministratore di un’agenzia che cura gli interessi del mister ex Sassuolo. La pista è calda e più che aperta.Sarà fondamentale tenere gli occhi aperti in casaper giugno.Oltre aldi de Zerbi si ipotizza unpiù caldo, tanto caldo quanto utopico e onirico.Considerando che Crnjar ha già lavorato con allenatori di grande calibro, come Sarri, Allegri e Conte, non è impossibile che a giugno nella panchina delpossa arrivare il tecnico spagnolo Pep Guardiola.