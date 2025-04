Ilfattoquotidiano.it - Nuovi farmaci a mRna autoreplicante: sembra un altro azzardo sull’altare dell’innovazione a ogni costo

Si chiama “Kostaive” e promette di essere la nuova frontiera dei. Il 12 dicembre 2024 il Committee for Medical Products for Human Use (Chmp) dell’Ema ha approvato il rilascio di un’autorizzazione all’immissione in commercio e il 12 febbraio 2025 la Commissione europea, recependo l’indicazione dell’Ema, ha accordato la prescritta autorizzazione.In realtà, stando all’allarme lanciato dalla Commissione Medico-Scientifica indipendente (CMSi), con il comunicato n. 16 bis del 4 marzo 2025,piuttosto unpropiziatoe, va da sé, su quello dei ritorni di cassa della cosiddetta “white economy”. La CMSi chiede al governo, con il comunicato di cui sopra, di fermarne la distribuzione. La richiesta è chiara: moratoria immediata e valutazioni indipendenti sulla sicurezza con immediato intervento governativo sulla Commissione europea e sull’Ema.