Nuova Scena i Club Dogo ospiti della finale della competizione rap

Grande attesa per la faseseconda stagione di, con i featuring ed’eccezione nell’ultima puntata: iI primi quattro episodiseconda stagione disono fuori e l’hype è alle stelle per il rap show con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain: dopo le audition iniziali, i concorrenti selezionati dai giudici hanno già fatto sentire tutto il loro entusiasmo e ambizione nelle due esibizioniprova dei cypher. Lo show continuerà con gli episodi 5, 6 e 7 che usciranno lunedì 7 aprile, dove laentrerà nel vivo con le rap battle, la prova dei videoclip (con Matteo Paolillo) quella dei featuring, che vedrà salire sul palco con i concorrenti Kid Yugi, Ernia, VillaBanks e Gemitaiz.L’esibizione deichiuderà in modo esplosivo questa seconda stagione nell’episodio(disponibile dal 14 aprile) che incoronerà il vincitore dell’ambito premio di 100.