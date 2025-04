.com - Nuova Scena 2: i primi episodi sono su Netflix, ecco cosa succede con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain

Il rap show più atteso dell’anno è tornato! Da oggi, 1° aprile 2025,disponibili iquattrodella seconda stagione di, il talent musicalededicato al rap italiano. Ai giudici confermatissimi:, si affiancano in questaedizione nuovi concorrenti, nuovi featuring e super ospiti come i Club Dogo, che incendieranno la finale.IndiceDove guardare2 e quando escono i nuoviCalendario Uscite2I cypher dei concorrentigià disponibili in streamingUna produzione esplosiva: chi c’è dietro2Dove guardare2 e quando escono i nuoviquattrodidisponibili ora in streaming su. Lunedì 7 aprile arriveranno gli5, 6 e 7, con le rap battle, la prova dei videoclip (con ospite Matteo Paolillo) e soprattutto la sfida dei featuring.