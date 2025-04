Nuova scena 2 è su Netflix | Fabri Fibra Geolier e Rose Villain a caccia dei talenti Rap

Leggi su Ildenaro.it

La seconda stagione di “”, l’acclamato rap show connei panni di giudici, è finalmente disponibile sucon i primi quattro episodi rilasciati lunedì 31 marzo 2025. Laedizione del talent prodotto da Fremantle promette di scovare i protagonisti della prossima generazione del rap italiano, mettendo in palio un premio di 100.000 euro.L’attesa seconda stagione non mancherà di tenere alta l’attenzione, con i tre esigenti giudici pronti a vagliare i miglioriemergenti provenienti da ogni angolo d’Italia, spingendosi oltre i grandi centri urbani per esplorare le realtà musicali delle province. E la Campania si conferma una fucina di giovani promesse, con ben quattro concorrenti pronti a mettersi alla prova sotto i riflettori di “2”: Erness, Kay Carter, Lina Simons e Nachelo.