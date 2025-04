Ilgiornaledigitale.it - Nuova Nissan Micra 2025: informazioni e motori in arrivo

Leggi su Ilgiornaledigitale.it

Larappresenterà un’evoluzione significativa rispetto ai modelli precedenti, sia in termini di design che di tecnologia. Con un look più moderno e un’anima elettrificata, sarà un’auto pensata per la città, ma con ambizioni più ampie. Sarà direttamente derivata dalla Renault 5 appena lanciata sul mercato.Design e DimensioniIl design dellasarà più aggressivo e dinamico, ispirato agli ultimi trend stilistici di. Si prevede un frontale con la tipica firma luminosa a LED a forma di “V”, già vista su modelli come laAriya. Il corpo vettura avrà linee più scolpite, con passaruota ben definiti e un tetto leggermente spiovente, conferendole un aspetto sportivo. Anche la gamma di colori sarà ampliata, con tonalità più vivaci e combinazioni bicolore per un look più giovane.