Nuova era del VAR | sarà possibile ascoltare audio dei direttori di gara in diretta

Novità assoluta in programma per le semifinali di Coppa Italia previste oggi e domani con protagoniste Empoli, Bologna, Milan e Inter. Anni fa, l’arrivo del VAR era stato indicato come lo strumento per eccellenza al fine di poter ridurre al massimo gli errori e soprattutto le polemiche derivanti.Un qualcosa in cui la tecnologia è riuscita solo parzialmente, con spesso il suo protocollo ritenuto poco chiaro e ancora pieno zeppo di vuoti da riempire con la soggettività di campo. Proprio questa soggettività ha alimentato negli anni le polemiche, o meglio, le ha ricondotte ad unaforma, ma non le ha eliminate.L’inizio di unaeraUrgeva da tempo allora un’ulteriore novità per arginare il problema, novità che ora è arrivata. Per la prima volta in assoluto, nelle semifinali di Coppa Italia,mente la voce del direttore die le conseguenti motivazioni delle sue scelte.