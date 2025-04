Nuoto Criteria 2025 | D’Ambrosio sigla il nuovo record italiano nei 200 stile

Leggi su Sportface.it

La prima giornata deiBPERdiparte con il botto. Nella vasca corta dello Stadio deldi Riccione, Carlosha timbrato infatti ildei 200libero con il suo 1:41.61; abbattuto così il precedente primato, che durava da oltre 15 anni: era il 2009 infatti quando uno degli assi delcome Filippo Magnini, due volte campione mondiali in carica nei 100, faceva segnare il crono di 1:41.65. Il giovane vicentino, tesserato per Fiamme Gialle e Fondazione Bentegodi, si è più che superato, migliorando di quasi due secondi il suo primato personale (1:43.25 ai Mondiali in vasca corta di Budapest). Con un passaggio in 49.27 e una chiusura incredibile in 25.80,ha bruciato le vasche, superando ogni aspettativa e mandando in frantumi anche il primato della manifestazione (1:44.