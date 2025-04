Unlimitednews.it - Nucleare, Pichetto “Su Newcleo valutazioni per investimento pubblico”

ROMA (ITALPRESS) – "Ho visitato, la stiamo seguendo e conosco bene perché l'ho seguita fin dall'inizio: la valutazione da farsi è come accompagnerel nel crescere. È ancora nella fase di ricerca e sperimentazione, non in produzione, quindi si tratta di capire come accompagnarla nei prossimi anni verso l'obiettivo del di quarta generazione". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Fratin, a margine della presentazione delle studio sulla decarbonizzazione del trasporto marittimo realizzato da Eni, Fincantieri e Rina, con il supporto di Bain & Company, rispondendo a una domanda su un eventuale dello Stato nell'azienda.