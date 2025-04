Movieplayer.it - Now You See Me: svelato il titolo del capitolo 3 e lo sviluppo del quarto film

Lionsgate ha annunciato lodi Now You See Me 4 e ildel terzodel franchise 'magico', in arrivo a novembre nei cinema. Lionsgate ha annunciato il via libera alla produzione di Now You See Me 4 durante l'evento CinemaCon che haanche ildel3 del franchise. Lo studio ha infatti condiviso qualche aggiornamento relativo a Now You See Me: Now You Don't, in arrivo nei cinema americani il 14 novembre. L'aggiornamento sul franchise Nel terzodi Now You See Me hanno recitato nuovamente Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher e Morgan Freeman. Tra i nuovi arrivi nel cast ci sono inoltre Ariana Greenblatt, Justice Smith, Dominic Sessa e Rosamund Piuke. Adam Fogelson, a .