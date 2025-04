Now You See Me 4 in lavorazione annunciato il titolo del terzo film

Leggi su Cinefilos.it

Now You See Me 4 inildelRuben Fleischer torna per un altro Now You See Me con un quartoin. L’annuncio è stato fatto dal palco del CinemaCon da Adam Fogelson, presidente del Lionsgate Motion Picture Group. Ilche ha appena diretto e che uscirà il 14 novembre, ilottiene un, Now You See Me: Now You Don’t.Il franchise Now You See Me ha incassato 687 milioni di dollari in tutto il mondo. I primi duehanno avuto come protagonisti Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco e Morgan Freeman, tra gli altri, con Justice Smith, Dominic Sessa e Ariana Greenblatt che si sono uniti come una nuova generazione di illusionisti e Rosamund Pike che ha recitato anche nelcapitolo del franchise, Now You See Me: Now You Don’t.