Novità Lavoro 2025 | le FAQ utili su dimissioni implicite contratti e lavoratori svantaggiati

Con l’entrata in vigore della legge 13 dicembre 2024, n. 203 – nota come Collegato– il governo ha varato un corposo pacchetto di misure che intervengono in profondità sul mondo del, toccando ambiti chiave come idi somministrazione, ilagile, la durata del periodo di prova neia termine alleper fatti concludenti, stringendo così le maglie della Naspi. Una prima ricognizione sulle misure è stata fatta da parte del Ministero delcon la Circolare n. 6 del 27 marzo, che ha fornito chiarimenti operativi alle imprese, ai consulenti e ai. L’obiettivo è duplice: da un lato, evitare interpretazioni difformi; dall’altro, garantire che i cambiamenti producano effetti concreti senza creare incertezza giuridica.