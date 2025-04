Ilrestodelcarlino.it - Notte della lettura, la bellezza di scoprire un libro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Anche quest’anno alla scuola Falcone di Ancona si è svolta la tanto attesa ‘’, un’iniziativa speciale che permette agli alunni diladei libri in modo coinvolgente e divertente. Si tratta ormai di una tradizione attesissima che aiuta i bambini a capire quanto sia importante leggere per crescere e per sognare. Lo scorso anno, per la precisione giovedì 5 dicembre, l’avventura è iniziata nel tardo pomeriggio, quando i ragazzi, dalla classe prima alla quinta, sono tornati a scuola per partecipare ai laboratori di animazione allacondotti dalle loro maestre e dalle attrici Nicoletta Briganti e Natascia Zanni del Teatro del Canguro di Ancona. La scuola Falcone si è trasformata in un piccolo mondo magico, illuminata da luci soffuse e dalla gioia che brillava negli occhi dei bambini.