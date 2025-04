Panorama.it - Norvegia: per Haaland lungo stop. Sarà in campo contro l’Italia?

Dopo la Svezia e la Macedonia l’incubo chenon possa qualificarsi per la terza volta consecutiva al Mondiale ha le sembianze di Erling. L’attaccante del Manchester City oltre ad essere la star indiscussa dellaè anche uno degli attaccanti più forti del mondo. E se il 6 giugno a Oslonon potrà essere inper Luciano Spalletti sarebbe una gran bella notizia. Il rischio c’è perchéha riportato un grave infortunio alla caviglia sinistra in uno scon Lewis Cook del Bournemouth. Quella al Vitality Stadium di domenica scorsa rischia di essere l’ultima apparizione diin questa stagione agonistica. Il norvegese non ha giocato una gran partita e nel primo tempo ha pure sbagliato un calcio di rigore, ma poi nella ripresa ha segnato il suo trentesimo gol stagionale (in 40 partite complessive) a dimostrazione che, nonostante non sia apparso devastante come in passato, i problemi del City non sono certo da imputare a lui.