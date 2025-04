Iodonna.it - «Non è stata una passeggiata» ha raccontato la giornalista sui social, postando un'immagine di lei sofferente sul letto d'ospedale

Un’ondata di apprensione ha travolto i fan di Monica Setta. La conduttrice di Storie di donne al bivio, su Rai 2, èsottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza. A raccontarlo èlei stessa su Instagram,immagini mentre è ricoverata in una clinica, il voltoe l’ago per la flebo infilato in una mano. Ma cosa le è successo? Monica Setta, vita e carriera dellaguarda le foto Monica Setta operata d’urgenza: i dettagliTutto è iniziato con un dolore lancinante, che Monica Setta non è riuscita a contenere nemmeno con l’ausilio degli antidolorifici.