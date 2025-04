Ilfattoquotidiano.it - Non capisco perché si parla di pace ‘giusta e duratura’ per l’Ucraina: una pace anche temporanea ora non basta?

di Angelo PalazzoloIl Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, su X afferma che “il miglior modo di supportareè rimanere coerenti con l’obiettivo di supportarla a raggiungere unagiusta e duratura e questo significa continuare a fare pressioni sulla Russia attraverso le sanzioni”.Premesso che, per dirla con Ralph Waldo Emerson: “Una stupida coerenza è l’ossessione delle piccole menti”, credo che Costa non sia intellettualmente onesto. L’obiettivo della Ue – fino all’altro ieri – è stato quello di supportare“fino alla sconfitta militare della Russia”, non fino al raggiungimento di una. La parolaè stata bandita dal vocabolario europeo ed esecrata per tre anni. Guai a Scholz e ad Orbán che hanno provato ad aprire un dialogo con Putin, guai a Papa Francesco che,ndo di, si è lanciato in una ricostruzione storica fuori dal coro (“la Nato ha abbaiato nel cortile di casa di Putin”) e ha insinuato il dubbio che in questa storia “manchi Cappuccetto Rosso” e, infine, guai a quegli italiani che si permettono di invocare l’art.