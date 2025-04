Lanotiziagiornale.it - No Ponte a Messina, ricorso respinto con beffa per il comitato

Leggi su Lanotiziagiornale.it

C’è una cifra che oggi definisce i confini del diritto: 348.143 euro. È l’importo che il Tribunale delle imprese di Roma ha imposto a 104 cittadine e cittadini del Movimento Noper aver tentato di far valere, nelle aule di giustizia, il diritto a un controllo di legalità sul progetto delsullo Stretto di. Una somma spropositata, comminata non per un danno provocato, ma per aver promosso ungiudiziario ritenuto inammissibile.I ricorrenti chiedevano al tribunale un pronunciamento sulla correttezza delle procedure seguite per il riavvio dell’opera: in particolare, che venisse ordinata alla società Stretto diS.p.A. la cessazione immediata di ogni attività lesiva di diritti collettivi giuridicamente protetti, tra cui il diritto all’ambiente e alla salute. Inoltre, si sollecitava una valutazione di legittimità costituzionale delle norme che hanno consentito la riattivazione del progetto.