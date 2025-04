Zonawrestling.net - NJPW: Tetuya Naito sta lavorando da free agent

Tetsuyasi sta avvicinando al ventesimo anno di carriera inessendosi laureato al dojo dellaa Novembre 2005.Però il wrestler sta orada, il suo contratto è scaduto il 31 Gennaio e fin’adesso ha rifiutato tre proposte di rinnovo.In un’intervista a Tokyo Sports,ha ribadito il suo punto di vista sulla questione, che è legato all’età che avanza e al suo modo di pensare al benessere, ecco un estratto: “Capisco l’essere trattato come un prodotto di valore, ma i wrestlers che hanno tempo libero possono mantenersi meglio o anche ottenere qualifiche per la vita una volta ritiratisi. I wrestlers che lottano costantemente invece non hanno tutto quel tempo e il loro corpo si degenera gradualmente. Come ho detto prima, la differenza è troppo drastica, ma fondamentalmente non è stata accettata; anche quest’anno gli ho riproposto le stesse condizioni, per ora sembrerebbe che siano in sospeso.