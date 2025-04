Game-experience.it - Nintendo Treehouse: Live torna con due giorni pieni di video gameplay dei giochi di Nintendo Switch 2, ecco date ed orari

ha annunciato il ritorno del, un evento in diretta che offrirà due giornate di approfondimenti eesclusivi suiin arrivo per2. Il 3 e 4 aprile, a partire dalle 16:00 (ora italiana), i fan potranno assistere a sessioni di gioco dal vivo, con dettagli inediti sui titoli in arrivo per la nuova console.La Grande N ci ha tenuto a precisare che l’evento sarà trasmesso in streaming e permetterà di vedere il funzionamento deidirettamente in azione, con il team diche sfrutterà il ritorno dell’evento per mostrare meccaniche, caratteristiche e possibili novità del nuovo hardware. Aggiungiamo che questo è il primo grande approfondimentoludico dedicato a2, rendendolo di conseguenza un vero e proprio appuntamento imperdibile per tutti i fan.