Nintendo Switch 2 avrà una chat vocale ed un Pro Controller con jack per le cuffie?

2 è sempre più vicina e mentre l’attesa cresce emergono nuove indiscrezioni sulle sue caratteristiche. Tra le informazioni più interessanti, un brevetto recentemente scoperto suggerisce che il Prodella nuova consoleunaudio da 3,5 mm, aprendo la possibilità a unaintegrata. Questo rappresenterebbe un importante passo avanti per, che finora ha obbligato i giocatori a utilizzare app esterne per comunicare online.GamingBolt segnala che la scoperta arriva dal forum Famiboards, dove l’utente LiC ha individuato riferimenti a un dispositivo identificato come BEE-008. Oltre alaudio, ildovrebbe supportare Bluetooth e NFC, e probabilmente utilizzerà Bluetooth 5.2 con tecnologia LE Audio, migliorando la qualità del suono e riducendo il consumo energetico.