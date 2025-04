Game-experience.it - Nightdive vuole rimasterizzare i giochi di Xbox 360 e PS3

Studios, noto per il restauro di classici videoludici, ha dichiarato di volerdell’era360 e PS3. Questa nuova sfida potrebbe portare alla riscoperta di titoli che, sebbene relativamente recenti, sono difficili da giocare sulle piattaforme moderne. Durante una nuova intervista, il fondatore Stephen Kick e il director of business development Larry Kuperman hanno parlato delle complessità legate a questi progetti, ma anche delle soluzioni offerte dal loro motore proprietario, il KEX Engine.Ricordiamo chesi è affermato nel settore grazie alla rimasterizzazione di titoli iconici come Doom 64, Quake e Star Wars: Dark Forces. La loro metodologia si basa sull’uso di versioni PC originali, che vengono adattate ai sistemi moderni, ma nonostante ciò idell’era PS3 e360 rappresentano una nuova sfida, poiché molte di queste esclusive non hanno mai avuto una versione PC e sono state sviluppate con architetture hardware specifiche e spesso complesse.