Sololaroma.it - Niente Dybala? Paredes e Soulé da ex: Hummels da incubo con la Juventus nel 2015

Oggi la prima sgambata degli uomini di Ranieri a Trigoria, che darà il là ad una settimana tra le più importanti dell’anno giallorosso. A ben vedere le prossime settimane saranno una più cruciale dell’altra, ma la sfida allavale 6 punti, in uno scontro diretto per la Champions League da non fallire all’Olimpico. La seduta odierna spera di vedere Celik in gruppo, per una Roma in totale emergenza sulla destra, ma Ranieri saprà trovare al solito le soluzioni giuste, così come si aspetterà molto da alcuni elementi della rosa.saranno i grandi ex di giornata, pronti a far ballare i tifosi a ritmo di tango argentino.Mancherà il terzo interprete, unche teneva molto ad un match che si potrà godere dagli spalti, e tocca dunque ai suoi connazionali regalargli una Joya in un periodo non proprio felice.