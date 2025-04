Bergamonews.it - Nidi, botta e risposta tra Cisl e Comune. Lorini: “Non strumentalizzare”, Canevali: “Il rinnovo del contratto è un valore”

Bergamo. L’aumento delle tariffe degli asili nido, scelta presa e voluta dall’amministrazione comunale di Bergamo, continua ad animare la querelle. E, in questo caso, ilè tra la politica e il mondo dei sindacati, con la sindaca Elena Carnevali che risponde alla presa di posizione di Maurizio, segretario generale dellache ha espresso il suo disappunto sull’attribuzione da parte della Giunta dell’aumento dei costi delle strutture scolastiche per via degli adeguamenti di retribuzione.“LaFp apprende dalla stampa locale i contenuti del comunicato del, inalla mozione di censura dei consiglieri di minoranza nei confronti dell’assessore ai Servizi per l’infanzia, educativi e scolastici, e non ci sta – ha dichiarato il segretario-. Non ci sta che ci si faccia scudo dell’aumento dei costi dei servizi all’infanzia, imputandoli al costo dei rinnovi dei contratti collettivi dei dipendenti degli enti locali.