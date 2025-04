Sololaroma.it - Newcastle-Brentford, il pronostico di Premier League: si ad over e combo

Dopo lo stop di due settimane per gli impegni delle nazionali ed anche non essere scesa in campo nell’ultimo weekend, latorna a regalare spettacolo in questo turno infrasettimanale, valevole per la trentesima giornata. Saranno sei le sfide in programma domani, mercoledì 2 aprile, tra le quali una delle più interessanti sarà quella tra, con fischio d’inizio fissato alle ore 20.45 al St. James’ Park.Padroni di casa che si presentano a questo appuntamento dopo i festeggiamenti legati alla conquista della Coppa di Lega, vinta in finale contro la corazzata Liverpool. In campionato invece ilva a caccia di un piazzamento in zona Champions, che attualmente dista due lunghezze. La formazione di Howe ha però collezionato tre sconfitte nelle ultime cinque partite disputate e dovrà cercare di trovare maggior continuità per raggiungere l’obiettivo.