Neve, forti venti: non è un "Pesce d'Aprile" ma le vette irpine

Tempo di lettura: 2 minutiIl mese di aprile si è aperto, sulledel Partenio, all’insegna dellae diburrascosi dai quadranti settentrionali.I fiocchi disi sono spinti sino alla quota dell’Osservatorio di Montevergine, dove, tuttavia, come è spesso accaduto negli ultimi tempi, la “dama bianca” non ha lasciato tracce significative al suolo. In generale sul territorio irpino, secondo il bollettino emesso dall’ Osservatorio Meteorologico di Montevergine è entrato in azione da ieri un impulso di aria fredda proveniente da nord, che ha rinvigorito le condizioni di instabilità. La pioggia sarà protagonista anche nelle prossime ore.si prevedono ancorda condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni sparse, più significative a ridosso del Partenio e dei Picentini.