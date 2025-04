Ilrestodelcarlino.it - Neve d'aprile sui Sibillini: quanta ne è caduta

Macerata, 12025 – È il primo dima non è un scherzo. È tornata lasui. Tra ieri e oggi sono scesi i fiocchi ad alta quota.di primavera suiSi tratta per lo più di una spolverata, non è una quantità sufficiente per sciare ed aprire le piste. Ma sono comunque suggestivi i paesaggi imbiancati a primavera. A Bolognola sono scesi 10 centimetri di coltre bianca. E stamattina sulla pagina di Bolognola Ski i gestori hanno pubblicato una storia con la frase: “Pesce d’?! No, sta nevicando copiosamente.se la faceva un mese fa no eh?!”. Domenica ci sarà l’ultimo mountain party allo ZChalet con il Samsara. “Caduti sui 5-10 centimetri e domani (oggi per chi legge, ndr) prevista ancora– hanno scritto invece ieri i gestori di Frontignano360, a Ussita -.