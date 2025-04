Ilrestodelcarlino.it - Neve ad aprile Ascoli Piceno, Montemonaco e Arquata imbiancate

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 12025 - Risveglio innevato, oggi, nelle montagne del. Nonostante sia il primo, e non è uno scherzo, laè caduta in abbondanza nella notte. A Foce di, ad esempio, questa mattina ce n'erano diversi centimetri, così come addel Tronto. Anche per oggi, comunque, è prevista un’allerta meteo gialla sulle Marche emessa dal Dipartimento della protezione civile nazionale. Oltre a piogge e temporali sparsi, attese nevicate moderate sull’Appennino umbro-marchigiano, abruzzese e nelle zone interne del Lazio (fino a quota 800 metri). Temperature al di sotto della media stagionale. Le previsioni meteo