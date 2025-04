Nettuno scoppia l’incendio nella palazzina dell’asilo nido | evacuati 20 bambini

Leggi su Ilfaroonline.it

, 1 aprile 2025- Un incendio è divampato alle 11.30 in un appartamento di uno stabile in via delle Sterlizie a, in provincia di Roma. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Anzio che hanno dato ausilio ai vigili del fuoco nell’evacuazione di circa 20e delle maestre di un asiloposto al piano terra dell’immobile. Non ci sono feriti.Alcunisono stati intrattenuti dai militari che hanno mostrato loro l’auto di servizio. Fonte: Adnkronos.it