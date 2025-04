Romadailynews.it - Nettuno (RM), incendio in un appartamento: evacuato un asilo nido

Nessun ferito tra i circa 20 bambini e le maestre presenti nella struttura al piano terra.(RM) – Paura questa mattina a, comune della provincia di Roma, dove intorno alle 11:30 unè divampato in undi via delle Sterlizia.A causa del fumo e per motivi di sicurezza, è statounche si trova al piano terra dello stesso edificio.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione die del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Anzio, che hanno contribuito alle operazioni di evacuazione. Circa venti bambini e le loro maestre sono stati accompagnati all’esterno senza riportare ferite.Le fiamme sono state domate senza conseguenze per le persone. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.