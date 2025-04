Dayitalianews.com - Nessun nuovo processo per la morte dell’ispettore Filippo Raciti: ‘No a revisione’

Leggi su Dayitalianews.com

per ladi. La Corte d’Appello di Messina, sezione minorile penale, ha respinto la richiesta di revisione avanzata dall’avvocato Giuseppe Lipera, difensore di Antonino Speziale. La richiesta è stata dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza, escludendo così la possibilità di riaprire il caso.L’ispettore di polizia perse la vita il 2 febbraio 2007 durante i violenti scontri tra forze dell’ordine e ultras del Catania, avvenuti nei pressi dello stadio Angelo Massimino in occasione del derby contro il Palermo. Per quei fatti, Speziale fu condannato a otto anni e otto mesi di carcere per omicidio preterintenzionale, pena già interamente scontata, in quanto all’epoca dei fatti era ancora minorenne.Anche Daniele Natale Micale, oggi 37enne, è stato condannato con la stessa accusa a 11 anni di reclusione, pena che ha già scontato.