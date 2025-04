Gamberorosso.it - Nelle Marche ci sarà la prima gara di pizza al formaggio casalinga

Alcuni aggiungono all'impasto ila tocchetti, altri lo grattugiano perché posso mischiarsi con la farina, le uova, l'olio e gli altri ingredienti. Uno standard non esiste, ma tutti,, sono convinti che la ricetta per la miglioralsia quella che tramandata da generazioni nella loro casa, eredità della nonna. È per questo che Francesca Casci Ceccacci, la fornaia di Pandefrà a Senigallia (Ancona) che ha scommesso sullaale la produce tutto l'anno, ha deciso di promuovere per la Pasqua 2025 un contest. Non vuole mettersi in competizione con altri fornai di tutte le, però, perché la sfida è dedicata alla miglioralmarchigiana. «Ci rivolgiamo a tutta la comunità, che ha imparato a conoscerci in questi anni.