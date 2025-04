Iodonna.it - Nel suo ultimo libro, Chiamami adulto, Matteo Lancini, presidente della Fondazione Minotauro di Milano, sostiene che le difficoltà degli adolescenti non dipendono da genitori iperprotettivi, come spesso si dice, ma dal non voler legittimare le emozioni. Soprattutto se sono negative

Ragazzini che ammazzano coetanei per una felpa non pagata, o che infieriscono sui familiari senza un motivo, almeno apparente. E una serie tv, Adolescence, che ci sbatte in faccia una scomoda realtà:e adulti non si capiscono,due mondi separati., psicologo e psicoterapeuta,diche il problema non è l’iperprotezione ma la mancanza di una relazione autentica tra le generazioni. Una relazione che gli adulti fragili di oggi non riescono a sostenere. Una tesi controcorrente al centro del suo(Raffaello Cortina editore). Ne abbiamo parlato insieme. Lo psicologo: «Gli adulti faticano ad ascoltare le» Xall’inizio delche la relazione è tutto.