Ilfattoquotidiano.it - “Nel mio kit di resilienza c’è il diritto internazionale umanitario”: la risposta di Cecilia Strada alla commissaria Lahbib

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Nella mia borsa dellac’è il, che ogni giorno è sotto attacco e viene stracciato non solo Putin ma anche Netanyahu, ci sono le conversioni internazionali importantissime, c’è un’Europa che lavora per il disarmo e non per la proliferazione, e c’è un’enorme tassazione per gli extraprofitti dell’industria bellica”, cosìin plenaria a Strasburgo replica al kit di sopravvivenza presentato in un video dUe per la gestione delle crisi, Hadja, sottolineando di “essere preoccupata”.ha anche risposto a Vannacci che in Aula si è rivoltosuggerendo di “cominciare ad allenarsi a correre” perché “potrebbe servire”. “I toni aggressivi sono percepibili come minacce – ha dettoriferendosi all’intervento dell’eurodeputato leghista – e non sono accettabili in quest’aula”.