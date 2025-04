Corrieretoscano.it - Nel deposito anche blatte e un topo morto: chiusa una pasticceria a Grosseto

– Ancora un locale chiuso in Toscana per scarse condizioni igieniche. I carabinieri del Nucleo antisofisticazioni e sanità (Nas) di stanza a Livorno stanno conducendo campagne di controllo agli esercizi commerciali nel Grossetano, in particolar modo quelli destinati alla produzione, vendita e somministrazione di generi alimentari, con lo scopo di mantenere alti gli standard igienico-sanitari che queste attività sono tenute a mantenere, e così tutelare la salute dei consumatori.Nell’ambito di queste campagne, i militari hanno effettuato un accesso ispettivo all’interno di unadi, dove all’interno del laboratorio adibito alla lavorazione degli alimenti e neldove erano riposte le materie prime, sono state trovate carcasse di, comeun roditore, rinvenuto all’interno di un’esca apposita, che tuttavia non era stata verificata e smaltita nel tempo.