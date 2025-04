Ilfattoquotidiano.it - ‘Ndrangheta, operazione della polizia tra Italia e Germania: 29 provvedimenti restrittivi

Sono 29 ieseguiti in un‘congiunta tra lana e tedesca in corso dalle prime ore dell’1 aprile in diverse provincene e nel land tedesco del Baden-Württemberg. Misure scaturite dalle indagini condotte dalla Squadra Investigativa comune costituita tra la Procura distrettuale di Catanzaro, ladi Statona, la Procura di Stoccarda e latedesca, contro un’associazione criminale di tipo ‘ndranghetistico.Inè stata data esecuzione all’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro nei confronti di venti indagati a vario titolo per associazione di tipo ‘ndranghetistica, estorsione, consumata e tentata, trasferimento fraudolento di valori, false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, in concorso, reati tutti con l’aggravante mafiosa.