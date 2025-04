Nba | Thunder a valanga i Lakers superano Houston Vincono anche Clippers e Celtics

Leggi su Sportface.it

Sono otto le gare in programma nella nottata Nba. Spicca il netto trionfo degli Oklahoma City, che proseguono la loro marcia verso il miglior record della lega e demoliscono 145-117 i Chicago Bulls. Okc domina per tutti i 48? e manda ben otto uomini in doppia cifra, e tra questi il top scorer con 31 punti è Isaiah Joe (8/14 da tre), mentre Shai Gilgeous-Alexander chiude con la doppia doppia da 27 punti e 12 assist. Nei rossoneri sfiora la tripla doppia l’ex di turno Josh Giddey (15 punti, 10 assist e 8 rimbalzi), mentre il migliore è Jevon Carter con 17.Vittorieper le due formazioni di Los Angeles. Ipiegano 87-96 a domicilio gli Orlando Magic, al termine di una partita tirata ma sempre in controllo nella ripresa; Kawhi Leonard e Norman Powell sono i migliori realizzatori con 21 punti, mentre James Harden ne aggiunge 20 e Ivica Zubac piazza la doppia doppia da 18+20 rimbalzi.