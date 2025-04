Lapresse.it - Nba, i risultati della notte: Lakers-Rockets 104-98

104-98. Vittoria fondamentale per Los Angeles in casa contro Houston: a farla da padrone, ancora una volta, è LeBron James, autore di una stoppata decisiva a otto secondi dalla fine su Alperen ?engün. Il 40enne di Akron ha messo a segno 16 punti, 4 assist e 8 rimbalzi. A quota 20 punti, invece, Luka Doncic, Dorian Finney-Smith e Gabe Vincent. LEBRON WITH THE INCREDIBLE BLOCK TO HELP SEAL THE WIN ?? pic.twitter.com/jUogxghSXR— NBA (@NBA) April 1, 2025, i numeri di HoustonTra le file dei, ottima prestazione di Amen Thompson che ha fatto registrare 20 punti, quattro assist e 5 rimbalzi. Da menzionare la doppia doppia di Jabari Smith con 15 punti e 11 rimbalzi. Si distinguono anche Dillon Brooks (16 punti), Alperen ?engün (14 punti) e Tari Eason (13 punti).